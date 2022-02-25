العراق يمنح سمات دخول للأوكرانيات

2022/02/25 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن تخوّيل القائم بالأعمال العراقي منح سمات دخول للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "وزارة الخارجية خوّلت القائم بالأعمال العراقي منح سمات دخول للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم"، مبينا "تتسيقنا عالي المستوى مع عميد الجالية العراقية في أوكرانيا حسين الكاظمي".

وأكد الصحاف: "وردتنا طلبات من عراقيين يرومون مغادرة أوكرانيا وعددهم حتى الان بلغ 76 طالباً".

اوتالع: "أوعزنا إلى سفارات جمهوريّة العراق في روسيا وبولندا وهنغاريا ورومانيا بفتح خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات ممن يمكنهم مغادرة أوكرانيا لتقديم الخدمة لهم".

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