سمير كاظم يطالب الاتحاد العراقي لكرة القدم بحماية المدربين من الأندية.. الإقالات باتت ظاهرة غير صحية

2022/02/25 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

صرح اللاعب الدولي السابق سمير كاظم، اليوم الجمعة، بان الاتحاد العراقي حماية المدربين من إدارات الأندية بسبب الاقالات و الاستقالات التي باتت ظاهرة غير صحية في دورينا الكروي

و أوضح كاظم في تصريح تابعته (بغداد اليوم) ان "هنالك العديد من الاسباب و المسببات التي تؤدي الى استقالة و اقالة المدربين بسبب العشوائية و عدم الدقة في اختيار الملاك التدريبي و جميع الفرق التي اقالت مدربيها فكلها لا تمتلك استقرار فني".

و اكمل كاظم حديثه ان "عدم اختيار للمدرب المناسب للمنظومة الفريق فهنالك بعض الاندية تقيل مدرب في المرحلة الاولى و تعود الى تعيينه بعد سبع مباريات و هذا الامر يسبب مشاكل للفريق و هو تخطيط غير جيد لادارات الأندية".

و أضاف كاظم ان "غالبية المدربين في دورينا يدربون اكثر من فريق خلال الدوري في موسم واحد فهنالك اتصالات من قبل إدارات الأندية الى المدرب قبل ان ينتهي عقده مع النادي لينتقل الى نادي اخر و هذا تتخبط في اختيار المدرب و ربما ببعض الاندية التي تمتلك قاعدة جماهيرية هي التي تتدخل الجماهير بمسالة التسمية المدرب و تضغط على الادارات في اختيار المدرب عندما يفشل المدرب تخرج الجماهير على الادارة لاقالته".

وتابع كاظم "لذلك ان بعض الاندية تمتلك ضعف في القرار و عدم مواجهة الامور بالشكل الصحيح فالمدرب يتاج الى وقت من اجل تطبيق أفكاره التدريبية التي تقدر بسنتين او ثلاث فضلا عن اللاعب هو ايضا يحتاج الى الوقت من اجل معرفة ما يريد منه المدرب".

و ختم كاظم حديثه ان "هنالك بعض الفرق التي تمتلك استقرار تدريبي فني فترى ان نتائجها جيدة و مستقرة في الدوري العراقي لذا فان المدرب يحتاج الى الوقت من اجل تحقيق النتائج الجيدة و تطبيق افكاره و خططه التدريبية".

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