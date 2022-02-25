2022/02/25 | 19:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخبر مسؤول عسكري أمريكي الصحفيين أن القوات الروسية المتقدمة نحو العاصمة الأوكرانية، كييف، تواجه مقاومة أكبر من التي كانت تتوقعها، الجمعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول عسكري أمريكي يكشف أكبر تغيير في المعركة وما يواجهه الروس في الطريق إلى كييف) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول عسكري أمريكي يكشف أكبر تغيير في المعركة وما يواجهه الروس في الطريق إلى كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).