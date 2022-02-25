2022/02/25 | 19:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت قوة أمنية، اليوم الجمعة، القبض على متهم بحوزته اسلحة و مواد مخدرة في محافظة النجف.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، القت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ قسم مكافحة مخدرات النجف الاشرف، القبض على […]

ظهرت المقالة بحوزته اسلحة مواد مخدرة ..



القبض على متهم في النجف أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحوزته اسلحة مواد مخدرة .. القبض على متهم في النجف) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحوزته اسلحة مواد مخدرة .. القبض على متهم في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).