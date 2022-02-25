بغداد تتخذ قراراً يخص النساء الأوكرانيات المتزوجات من عراقيين

2022/02/25 | 19:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

خولت وزارة الخارجية، الجمعة، القائم بالأعمال العراقي منح سمات دخول للأوكرانيات المتزوجات من عراقيين وأبنائهم.

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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 شباط 2022)، "تتسيقنا عالي المستوى مع عميد الجالية العراقية في أوكرانيا حسين الكاظمي "، مضيفاً أنه "وردتنا طلبات من عراقيين يرومون مغادرة أوكرانيا وعددهم حتى الان بلغ 76 طالبا".

وأكد الصحاف، "أوعزنا إلى سفارات جمهوريّة العراق في روسيا وبولندا وهنغاريا ورومانيا بفتح خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات ممن يمكنهم مغادرة أوكرانيا لتقديم الخدمة لهم".

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