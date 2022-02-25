جراح نصار يحصد الميدالية الذهبية في بطولة غرب اسيا البارلمبية

2022/02/25 | 19:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … حصد لاعب المنتخب الوطني لالعاب القوى جراح نصار، الميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا البارلمبية في البحرين.وحصد منتخبنا بالعاب القوى 17 وساماً ملوناً في اليوم الاول لمنافساته في بطولة غرب اسيا المقامة حاليا في العاصمة البحرينية المنامة لتصبح حصيلة بعثة العراق 30 وساماً ملوناً.وجراح نصار هو رياضي بارالمبي عراقي مثل […]

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