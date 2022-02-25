الهيئة الروسية لرقابة الاتصالات تفرض تقييدا جزئيا على الفيسبوك

2022/02/25 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تعرضت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إلى عطل مفاجئ في روسيا.وأفادت وسائل إعلام روسية بأن "عطلا جزئيا مفاجئا أصاب منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك في روسيا.

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