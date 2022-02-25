2022/02/25 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

طالب النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، اليوم الجمعة، الحكومة الاتحادية باتخاذ موقف شجاع تجاه المنافذ الحدودية في الإقليم.وقال شمس الدين، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المنافذ الحدودية في الإقليم عبارة عن بوابة للفساد والتهريب بشكل كبير".وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية مطالبة باتخاذ قرارات من شأنها السيطرة على عمل المنافذ وإنهاء حالة سيطرة العوائل وأحزاب السلطة الفاسدة على العائدات المالية والتحكم بإدارة المنافذ في كردستان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتهام بسيطرة "عوائل وأحزاب فاسدة" على منافذ الحدود بالإقليم.. ومطالبة للكاظمي باتخاذ موقف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتهام بسيطرة "عوائل وأحزاب فاسدة" على منافذ الحدود بالإقليم.. ومطالبة للكاظمي باتخاذ موقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).