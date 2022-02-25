الخارجية الروسية: لافروف يلتقي عبدالله بن زايد في موسكو الإثنين

2022/02/25 | 20:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الإثنين، حسبما أعلنت الخارجية الروسية الجمعة.

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