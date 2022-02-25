الأمين العام لمجلس النواب: مرشح الديمقراطي لمنصب رئاسة الجمهورية صمّام أمان للعراق

2022/02/25 | 20:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عدَّ الأمين العام لمجلس النواب العراقي سيروان عبد الله سيريني، الجمعة، أن مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب رئاسة الجمهورية ريبر أحمد، يعتبر "صمّام أمان حقيقي" للشعب العراقي.

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وجاء في مقال للأمين العام للبرلمان نشرته صحيفة "التآخي"، تابعه "ناس"، (25 شباط 2022)، أن "ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئاسة العراق حظي بقبول واسع وكبير وتأييد الاطراف السياسية العراقية، وذلك لشخصيته النضالية العريقة ودوره في محاربة الدكتاتورية والاستبداد ومشاركته الواسعة والكبيرة في صفوف البيشمركة وتصديه مع رفاقه الابطال للنظام البائد، وعُرف عنه في تولي اي منصب نظرته التي لا تخيب في جميع الأمور، وهدوءه الواضح، وترويه في اتخاذ القرارات ودراسته لها قبل ابداء أي موقف او رأي، وتوخي اقصى درجات العدالة في التعامل مع المواطنين وقضاياهم ومشكلاتهم ومطالبهم في جميع المناصب التي تبوأها واخرها منصبه الحالي كوزير للداخلية ".

وأضاف أن "شخصية ريبر أحمد هي الأوفر حظاً والاجدر في تولي منصب رئيس الجمهورية، بسبب الاوضاع الحالية التي تحدث في العراق وما تشهده الساحة السياسية العراقية ومحيطه العربي والاقليمي والدولي، والتي تستدعي ذلك أن تكون هناك مواصفات ثابتة يجب توافرها في اي شخص يشغل منصب رئيس الجمهورية وهو ما ينطبق عليه، ومن اهمها انه يتمتع بكاريزما عالية من القبول الجماهيري وقدر كبير من الدبلوماسية السياسية وبعد الافق وقدرته على اتخاذ القرارات في المواقف الصعبة كذلك تميزه بالوعي الكامل والادراك التام لكل ما يدور في العالم من حوله من انشطة سياسية واقتصادية وامنية وثقافية".

وبيّن سيريني انه "سيصبح صمام امان للعراق والعراقيين نظرا لتفكيره وتخطيطه واستراتيجيته القادمة واستيعابه للكل دون تمييز، سيكون اول عمل له وأول خطوة يخطوها كرئيس للجمهورية".

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