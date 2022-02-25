شاهد.. حشود مليونية تتجه صوب الإمامين الكاظمين (ع)

2022/02/25 | 20:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، الجمعة، لقطات

من مناطق متعددة في العاصمة العراقية

بغداد، تظهر فيها حشود مليونية تتجه من

كل حدب وصوب الى مدينة الكاظمية المقدسة

شمالي العاصمة، لزيارة الامامين

الكاظمين (عليهما ا

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