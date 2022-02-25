الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الشرق الأوسط - ماهر الشريف

2022/02/25 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف باعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء يوم الاثنين في 21 شباط/فبراير الجاري، باستقلال جمهوريتَي دونتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في منطقة دونباس الواقعة شرقي أوكرانيا بمحاذاة حدود روسيا، تكون الأزمة الأوكرانية قد دخلت مرحلة جديدة من التصعيد الذي لا يعرف أحد في أي اتجاه سيتطور، وخصوصاً بعد أن أصدر الرئيس الروسي تعليمات إلى قيادة جيشه كي ترسل وحدات عسكرية إلى الجمهوريتين في مهمة "الحفا ......





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