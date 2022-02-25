الفلسفة الماركسية تسعى إلى فهم العالم من أجل تغييره - خليل اندراوس

2022/02/25 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس الجدلية هي ذلك المنهج الوحيد الذي يوافق النظرة العلمية إلى العالم.



فالجدلية تنظر إلى الاشياء والمعاني في ترابطها بعضها بالبعض وما يقوم بينها من علاقة متبادلة، وتأثير كل منها في الآخر وما ينتج عن ذلك من تغيير كما تنظر اليها عند ولادتها ونموها وانحطاطها (انجلز ضد دوهرنج ص 392).وهنا لا بد من أن يؤكد بأن هذا لا يعني بأن الجدلية لا تقبل أي سكون أو فصل بين مختلف جوانب الواقع، بل هي، أي الجدلية، ......





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