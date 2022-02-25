الإنسانية لا تتجزأ يا سادة! - جميلة شحادة

2022/02/25 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جميلة_شحادة أذكر، أنه وفي إحدى ليالي كانون العاصفة، وعندما لم أتجاوز الخامسة من عمري بعد، بكيت بحرقة لأن السماء أمطرت على لعبتي التي نسيتها في ساحة المنزل.



وأذكر أيضا، بأنني لم أتوقف عن البكاء رغم كل المفاوضات والشروحات لتهدئتي.



واصلت البكاء من كل قلبي، ولم أبخل بدموعي الحارة، الى أن أحضروا لي لعبتي.



توقفت عن البكاء، حَضنْتُها، وأسكنتها برُكنها الدافئ.فكيف لي اليومَ ألا أخرجَ عن صمتي والدمار يملأ كياني، ......





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