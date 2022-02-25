التجارة تطمئن المواطنين: السلة الغذائية مؤمنة لعدة سنوات ومستمرون بعمليات التجهيز

2022/02/25 | 20:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طمأنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، المواطنين بوجود عقد مع احد شركات القطاع الخاص لتوفير مفردات السلة الغذائية لخمس سنوات قادمة.وذكرت الوزارة في بيان نقلا عن الناطق الرسمي، وتلقته وكالة ايرث نيوز ان”باخرة محملة بـ44 الف طن من الرز وصلت الى الموانئ الجنوبية لحساب السلة الغذائية”.واشارت الى انه”تم اعداد خطة تسويق لايصالها […]

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