الخارجية العراقية تمنح سمات دخول للأوكرانيات

2022/02/25 | 20:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن تخوّيل القائم بالأعمال العراقي منح سمات دخول للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف في تصريح صحفي، إن “وزارة الخارجية خوّلت القائم بالأعمال العراقي منح سمات دخول للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم”، مبينا “تتسيقنا عالي المستوى مع عميد الجالية العراقية في أوكرانيا حسين …

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