الناتو يعتزم نشر قوات شرق أوروبا ويهدد بردع روسيا

2022/02/25 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن حلف شمال الأطلسي، اعتزامه نشر قوات إضافية كبيرة في الجزء الشرقي من أوروبا، مع استمرار العملية الروسية العسكرية في الأراضي الأوكرانية.وأصدر الحلف بيان عقب قمة عقدت اليوم الجمعة لبحث التطورات في أوكرانيا، إن قرار الرئيس الروسي بمهاجمة أوكرانيا خطأ استراتيجي “مروع”، ولا يجب أن ينخدع أحد بالمبررات الروسية للهجوم على أوكرانيا.[…]

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