صعقة كهربائية تنهي حياة شاب جنوبي الموصل

2022/02/25 | 20:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمصرع شاب جراء تعرضه لصعقة كهربائية في محافظة نينوى.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “شابا في العشرينيات من عمره لقي مصرعه بصعقة كهربائية بالقرب من قرية العدلة في ناحية النمرود الواقعة جنوب مدينة الموصل”.واشار الى انه ” تم نقل جثمان الشاب الى الطب العدلي في […]

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