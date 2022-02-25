التعادل يتسيد موقف مباراة نفط الوسط والكرخ في ممتاز الكرة

2022/02/25 | 20:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حسم التعادل الايجابي 2-2، نتيجة مباراة نفط الوسط والكرخ ضمن مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم.والتقى الفريقان على ملعب النجف ضمن منافسات الاسبوع 23 من البطولة.وحملت ثنائية نفط الوسط توقيع كل من مراد محمد في الدقيقة 45 وسجاد جاسم في الدقيقة 77.بينما سجل هدفي الكرخ كل من عمر عبد الرحمن في […]

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