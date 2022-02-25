التربية تعلن ضوابط التقديم والقبول للدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي المقبل

2022/02/25 | 20:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة التربية، الجمعة، ضوابط التقديم والقبول للدراسات العليا “داخل العراق” للعام الدراسي 2022-2023 .وأوضحت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز”، نسخة منه “يبدأ التقديم للدراسات العليا داخل العراق الكترونيا اعتبارا من تأريخ صدور الاعمام ويغلق نهاية يوم السبت الموافق 12 / 3 / 2022 ، ويتم تدقيق الاوليات ورقياً من …

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