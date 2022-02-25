2022/02/25 | 20:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _yQCqlPd1wc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الغزوات العشائرية تهدد امن البصرة والاهالي يحملون الاجهزة الامنية المسؤولية | تقرير : أثير العبادي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الغزوات العشائرية تهدد امن البصرة والاهالي يحملون الاجهزة الامنية المسؤولية | تقرير : أثير العبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).