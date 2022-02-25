تيتي يعلن تخليه عن تدريب المنتخب البرازيلي بعد كأس العالم “قطر 2022”

2022/02/25 | 20:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم أدينور ليوناردو باتشي الملقب بـ”تيتي” والبالغ 60 عاما، نيته التخلي عن منصبه بعد كأس العالم المقررة في قطر نهاية العام الجاري.ويشرف تيتي على منتخب “السيليساو” منذ يونيو 2016، وهو يأمل أن ينهي مشواره بمجد التتويج العالمي، علما أن بلاده أحرزت لقب المونديال في 5 مناسبات، أعوام: […]

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