التجارة تعلن المدة الزمنية لمشروع ’السلّة الغذائية’ في العراق

2022/02/25 | 20:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة التجارة، الجمعة، وجود عقد مع احدى شركات القطاع الخاص لتوفير مفردات "السلّة الغذائية" لخمس سنوات قادمة.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (25 شباط 2022)، ان "باخرة محملة بـ44 الف طن من الرز وصلت الى الموانئ الجنوبية لحساب السلة الغذائية".

وأضافت انه "تم اعداد خطة تسويق لايصالها الى كل المحافظات بعد الانتهاء من عمليات الفحص المختبري (بايلوجي وفيزياوي )".

وتابع بيان الوزارة ان "الرز هو من ضمن العقود التي يجريها القطاع الخاص من خلال الشركة المستثمرة لتوفير مواد السلة الغذائية".

وأكد البيان "وجود اتفاق يستمر لعدة اعوام بموجبه واستنادا لقرار 160 الصادر من مجلس الوزراء، إذ يقوم القطاع الخاص بتوفير مفردات السلة الغذائية".

واشارت الى ان "القرار ساهم بتأمين مفردات البطاقة التموينية وتحقيق الامن الغذائي للعراقيين بغض النظر عن الازمات التي تحصل في العام".

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