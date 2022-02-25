توب 5: رئيس أوكرانيا يناشد بوتين بالروسية.. ورد جنود أوكرانيين على مدمرة روسية طلبت استسلامهم

2022/02/25 | 20:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مناشدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة فيديو جديدة، الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء محادثات مباشرة، إلى ظهور مقطع صوتي لما يبدو أنه حوار بين جنود أوكرانيين على جزيرة في البحر الأسود وضابط في البحرية الروسية.. إليكم إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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