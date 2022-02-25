ابراهيم عيسي ليس انتهازي - مجدي جورج

2022/02/25 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدي_جورج كتب حافظ الميرازي مقالة بعنوان ( كيف اضرت انتهازية ابراهيم عيسي بالعلمانية وحرية الراي ) منتقدا فيها ابراهيم عيسي وسارد عليه ليس دفاعا عن إبراهيم عيسي فهو اقدر واجدر ان يرد بدلا مني ولكني سارد علي بعض ماقاله الميرازي لانها نقاط تلامسنا ونلامسها نعايشها وتتعايش معنا وهي :-اولا الاستاذ حافظ الميرازي وهو صحفي واعلامي مخضرم يعلم ان ما لايدرك كله لا يترك جله فاذا كان لا يمكن للاعلامي تقديم برنا ......





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