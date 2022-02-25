طقس الغد.. امطار مع موجات غبار وانخفاض بدرجات الحرارة

2022/02/25 | 20:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة، بهطول امطار مع تصاعد لموجات الغبار وانخفاض بدرجات الحرارة بعدد من مناطق البلاد.وقال العطية في منشور على الفيسبوك، تابعته وكالة ايرث نيوز، انه “تستمر الاجواء غير مستقرة الليلة في مناطق من مدن الجنوب والشمال، و السحب الركامية الرعدية الممطرة تتواجد في اجواء مدينة البصرة مساء […]

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امطار مع موجات غبار وانخفاض بدرجات الحرارة أولاً على ايرث نيوز.

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