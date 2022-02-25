أسعار الخام الأمريكي تهبط بأكثر من دولارين

2022/02/25 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..هبطت أسعار الخام الأميركي للعقود الآجلة، اليوم الجمعة، بأكثر من دولارين وسجلت 90.78 دولارا للبرميل.وتراجعت أسعار النفط، بعد زيادات حادة، بسبب مخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات الدولية بعد فرض عقوبات على روسيا المصدرة للنفط.ودفع الهجوم الروسي على أوكرانيا الخميس، الأسعار إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، لأول مرة منذ 2014، ولامس خام […]

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