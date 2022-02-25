العراق يعمق أزمة سوق النفط بخفض 10% من الإنتاج

2022/02/25 | 21:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أوقف العراق أكثر من عشر إنتاجه النفطي بسبب الصيانة والاحتجاجات، في ضربة أخرى للعرض العالمي الضيق في وقت يرتفع فيه الطلب مع قفزة للأسعار.

وذكر تقرير لـ "رويترز" ترجمه "الترا عراق"، اليوم الجمعة، أنّ السلطات أغلقت مؤقتًا حقل غرب القرنة 2 النفطي بحجم 400 ألف برميل يوميًا، في إجراء للصيانة يمتد إلى أمد أقصاه 10 آذار/مارس.

واستندت التقرير إلى معلومات مسؤولين نفطيين حكوميين على دراية بعمليات الحقل.

وقال أحد المسؤولين، إنّ "الصيانة تشمل العمل في آبار جديدة وربط خطوط أنابيب جديدة"، مضيفًا أنّ "العراق سيعوض النقص في الإنتاج".

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ويدار حقل غرب القرنة 2 من قبل شركة "لوك أويل" الروسية.

وتشير معلومات التقرير أيضًا، إلى أنّ "العراق أوقف 80 ألف برميل يوميًا أخرى من إنتاج وصادرات البترول من حقل الناصرية النفطي، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة العمال، إثر احتجاجات نظمها عدد من خريجي الجامعات المطالبين بوظائف في القطاع النفطي.

ويشكل انقطاع النفط الخام في العراق الذي يبلغ 480 ألف برميل يوميًا ما يقرب من 0.5% من إمدادات النفط العالمية، وتأتي في وقت حساس بالنسبة لأسواق النفط.

وارتفع خام برنت القياسي العالمي فوق 105 دولارات للبرميل يوم الخميس للمرة الأولى منذ عام 2014، بسبب مخاوف من أنّ العقوبات المفروضة على روسيا المصدرة الرئيسية للنفط الخام قد تعطل العرض وتزيد من ضيقها الحالي.

وبالإضافة إلى ذلك، كافح بعض أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط/أوبك، التي يعد العراق ثاني أكبر منتج فيها، من أجل ضخ المزيد من النفط الخام حتى مع ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات.

وقد قامت المجموعة وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، بإلغاء التخفيضات القياسية في الإنتاج التي تم تطبيقها تدريجيًا في عام 2020.

ومن المتوقع أن تقرر أوبك+ في اجتماع الأسبوع القادم الالتزام بارتفاع الإنتاج المقرر، بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في نيسان/أبريل.

وأنتج العراق 4.25 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في كانون الثاني/يناير الماضي، بانخفاض 26 ألف برميل يوميًا عن الشهر السابق، طبقا لستة مصادر ثانوية في المتوسط تستخدمها أمانة أوبك.

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