رئاسة البرمان تعتزم استحداث لجان إضافية وإدراج قوانين مهمة في الجلسات الأولى

2022/02/25 | 21:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الجمعة، عزمها استحداث لجان إضافية وإدراج قوانين مهمة في الجلسات الأولى للبرلمان، فيما أوضحت إجراءاتها بشأن النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية والذين سيتغيبون عن جلسات المجلس.وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، بحسب الوكالة الرسمية، إن “المجلس سيشكل لجاناً يراها ضرورية في هذه …

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