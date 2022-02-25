2022/02/25 | 21:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، مداهمة وكر لعصابات داعش وضبط أعتدة ومتفجرات في منطقة حقول المرادية بمحافظة ديالى يستخدم منطلقا لتنفيذ العمليات الارهابية.

وذكرت الخلية في بيان أنه تم الوصول الى الوكر بعد معالجة العبوات الموضوعة في الطرق المؤدية إليه، حيث ضبط بداخله كميات كبيرة من الأسلحة والعبوات والأعتدة المتنوعة وأجهزة اتصالات، وأشارت الخلية في بيانها الى أن مفارز الجهد الهندسي المرافقة قامت برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة موقعيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: مداهمة وكر لداعش وضبط أسلحة وأعتدة ومتفجرات متنوعة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: مداهمة وكر لداعش وضبط أسلحة وأعتدة ومتفجرات متنوعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).