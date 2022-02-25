(بغداد اليوم) تضعك في اخر تطورات الحرب الروسية - الاوكرانية

2022/02/25 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

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قال قادة حلف شمال الأطلسي، الجمعة، إن قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بغزو أوكرانيا، "خطأ استراتيجي رهيب"، ستدفع ثمنه بلاده لسنوات، مؤكدين أنهم سيستمرون بالقيام باللازم لضمان أمن أعضاء الحلف، حالياً ومستقبلاً.

ويعقد قادة الناتو اجتماعاً طارئاً لهم عبر الفيديو، تمت دعوتهم إليه بعدما أعلن بوتين حملة عسكرية على أوكرانيا.

زيلينسكي يؤكد أنه لا يزال في كييف

نشر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، فيديو من العاصمة كييف قال فيه "نحن جميعاً هنا".

تجميد أصول بوتين ولافروف

قال وزير خارجية لاتفيا،الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي وافق على تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته، سيرغي لافروف، بحسب ما نقلته عنه وكالة أسوشييتد برس.

وكانت وكالة فراس برس قالت سابقاً اليوم نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين إن دول التكتل اتفقت بالإجماع الجمعة على تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

وطُرح الإجراء خلال قمة أوربية استثنائية الخميس في بروكسل وأضيفت الجمعة إلى حزمة عقوبات سيفعَلها وزراء الخارجية على ما أوضحت المصادر نفسها.

وأبدت ألمانيا وإيطاليا تحفظات الجمعة خلال القمة على هذا الاقتراح الذي دعمه عدد كبير من القادة الأوروبيين، بحسب ما أفاد مسؤولان.

من جانب آخر، قرر الأوروبيون إلغاء إمكانية السفر بدون تأشيرات دخول لحاملي جواز السفر الروسي في إطار العقوبات التي تمت المصادقة عليها مساء الخميس.

رقابة على فيسبوك

قالت الدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام في روسيا الجمعة إنها ستحدّ من دخول المتصفحين إلى فيسبوك، بعد توجيه موسكو الاتهام إلى الأخيرة بفرض رقابة على وسائل إعلام روسية وبـ"انتهاك حقوق الإنسان" و"حقوق المواطنين الروس".

وأضافت "روسكومنادزور" إنه "طبقاً لقرار المدعي العام المتعلق بمنصة التواصل الاجتماعي، ستفرض الدائرة رقابة على استخدام فيسبوك بدءاً من 25 شباط/فبراير (الجمعة)".

أكثر من 50 ألف لاجئ أوكراني

قال رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، إن أكثر من 50 ألف أوكراني فروا من بلادهم في أقل من 48 ساعة منذ بدء الغزو الروسي، والذي أحصى أيضاً 100 ألف نازح، الخميس.

وكتب فيليبو غراندي في تغريدة على تويتر: "لقد فر أكثر من 50.000 لاجئ أوكراني من بلادهم في أقل من 48 ساعة -معظمهم إلى بولندا ومولدوفا- والعديد غيرهم يتجهون إلى الحدود" ، معرباً عن شكره الحار لحكومات ومواطني البلدان التي إبقاء حدودهم مفتوحة والترحيب باللاجئين".

تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا

أعلن مجلس أوروبا، اليوم، الجمعة، تعليق عضوية روسيا، مانعاً بذلك مشاركة الوفود الروسية في المؤتمرات الأساسية، على أن يسري القرار بشكل فوري.

وبحسب ما جاء في بيان صادر عن المنظمة، إن القرار لا يشمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تعتبر الذراع القضائية للمجلس، إذ ستتابع عملها لناحية حماية المواطنين الروس.

ومجلس أوروبا منظمة دولية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون ناشطة داخل المنطقة الأوروبية وتضم 47 عضواً.

بوتين يخاطب الجيش الأوكراني

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة العسكريين الأوكرانيين "إلى تولي السلطة" في كييف من خلال الإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي وأوساطه الذين وصفهم بأنهم "زمرة مدمنين ونازيين جدد".

وقال بوتين مخاطبا الجيش الأوكراني في كلمة نقلها التلفزيون الروسي "تولوا السلطة.



يبدو لي أن من الأسهل التفاوض بيني وبينكم" مؤكدا أنه لا يحارب وحدات من الجيش الأوكراني بل تشكيلات قومية تتصرف "كإرهابيين" وتستخدم المدنيين "دروعا بشرية".

وكان الكرملين أعلن ظهر الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد إلى مينسك للتفاوض مع أوكرانيا.

وقال ديميتري بيسكوف إن "بوتين مستعد لإرسال وفد روسي على مستوى وزارتي الدفاع والخارجية والإدارة الرئاسية إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكراني".

من جهته اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، الرد الأوروبي على الغزو الروسي "بطيئًا جدًا" وطالب بوضع كل تدابير الردّ "على الطاولة".

وسأل زيلينسكي في تصريح جديد، "كيف ستدافعون عن أنفسكم إذا كنت بطيئين إلى هذه الحدّ في مساعدة أوكرانيا؟".



وأضاف "إلغاء التأشيرات للروس؟ قطع روابط (روسيا بنظام التعاملات المصرفية العالمي) سويفت؟ عزل كامل لروسيا؟ استدعاء سفراء؟ حظر على النفط؟ اليوم، كل شيء يجب أن يكون على الطاولة لأن هذا تهديد لنا جميعًا، لأوروبا بأسرها".

صباح الجمعة دعا زيلينسكي الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات ضد روسيا لمعاقبتها على غزوها أوكرانيا.



وقال على تويتر "لم يتم استنفاد كل احتمالات العقوبات حتى الآن.



الضغط على روسيا يجب أن يزداد".



وأضاف "هذا ما قلته" لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

كما قال في خطاب مسجّل، "سيتحتم على روسيا التحدث إلينا عاجلا أم آجلا.



التحدث عن كيفية إنهاء القتال ووقف الغزو، وبقدر ما تبدأ هذه المحادثات في وقت مبكر، تقل الخسائر التي ستتكبدها روسيا نفسها".



واتهم الجيش الروسي باستهداف مناطق مدنية في كييف.



وأعلن أنّ 137 أوكرانياً على الأقلّ قتلوا منذ بدء الغزو الروسي لبلاده صباح الخميس و316 آخرين أصيبوا بجروح في المعارك.



كما أعلن التعبئة العسكرية العامة بحسب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية.

وكان زيلينسكي قد قال مساء الخميس إنه باقٍ في كييف: "سأبقى في العاصمة.



عائلتي أيضا في أوكرانيا.



وبحسب المعلومات التي بحوزتنا، فقد حددني العدو على أنني الهدف رقم 1.



وعائلتي هي الهدف رقم 2".

وأعرب عن أسفه لأن كييف "تُركت وحدها" في مواجهة الجيش الروسي.

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