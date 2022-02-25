عطلة رسمية بمحافظة أخرى

2022/02/25 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة واسط، اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت والاحد.

وقال محافظ واسط، محمد جميل المياحي، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "وجه بأن يكون يوم غدا السبت 26 شباط 2022 عطلة رسمية للمدارس إضافة إلى يوم الاحد".

وبين أن "ذلك بمناسبة استشهاد الإمام موسى ابن جعفر عليه السلام لذى اقتضى التنويه".

وفي وقت سابق, أعلنت عدد من الحكومات المحلية تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها الأحد المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام.

حيث اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد، الموافق 27/2/2022، في الوزارات ومؤسسات الدولة في العاصمة بغداد فقط".وأضافت أن "ذلك جاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)"، مشيرة الى ان "الدوائر الخدمية والصحية والأمنية تستثنى من قرار العطلة".

من جهتها أعلنت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي.وذكر بيان للحكومة المحلية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، تقدم بأحر التعازي الى مقام الامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف ومراجع الدين العظام والامة الاسلامية للذكرى الاليمة لاستشهاد الامام موسى بن جعفر عليهما السلام ".

وأضاف البيان: "وبهذه المناسبة ولتمكين الهيئات والمواكب الحسينية وابناء كربلاء المقدسة الذين لهم دور كبير في احياء هذه المناسبة العقائدية الكبيرة، وجه المحافظ اعلان يوم الاحد الموافق 25 من شهر رجب 1443 هجرية المصادف 27 من شهر شباط الجاري عطلة محلية لدوائر المحافظة ويستثنى منها الدوائر الامنية والخدمية ".



ووجه الخطابي، بحسب البيان، الدوائر الخدمية بـ"التنسيق مع محافظة بغداد ودوائرها بالمشاركة في خدمة جموع الزوار المعزين بهذه المناسبة".من جانبها أيضا أعلنت محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل بالتزامن مع ذكرى استشهاد الامام الكاظم، مضيفة ان "العطلة لاتشمل الدوائر الامنية والخدمية والصحية".

بدورها أعلنت محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل (27/2/2022)، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع).

كما أعلنت محافظة واسط هي أيضا، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل (27/2/2022)، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع).

كما أعلنت محافظة المثنى هي أيضا، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل (27/2/2022)، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عطلة رسمية بمحافظة أخرى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عطلة رسمية بمحافظة أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).