وحدة خاصة تجلي رئيس الاستخبارات الألمانية من كييف

2022/02/25 | 21:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام أوكرانية وألمانية، اليوم الجمعة، بأن وحدة من القوات الخاصة التابعة للاستخبارات الألمانية، أجلت رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية برونو كال، من العاصمة الأوكرانية كييف.وأوضحت التقارير أن كال ذهب إلى كييف لنقاش التطورات مع نظرائه الأوكرانيين «لكن هجوم روسيا صباح الخميس كان مفاجئاً».وبعدما دعت وزارة الخارجية الألمانية جميع الألمان […]

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