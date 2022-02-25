أسعار النفط تهوي بعد قفزة تاريخية جراء تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا

2022/02/25 | 21:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

انخفضت أسعار النفط، مساء الجمعة، جراء مخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات الدولية بعد فرض عقوبات على روسيا المصدرة للنفط.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 96.91 دولارا للبرميل بعد صعودها إلى 101.99 دولار.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 91.23 دولارا للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 95.64 دولارا.

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