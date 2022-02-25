الأمين العام للناتو يتحدث عن نشر قوات

2022/02/25 | 21:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولنبرغ، أن الحلف سينشر قواتا برية وبحرية وجوية من "الرد السريع" من أجل رفع الجهوزية لمواجهة أي طارئ

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