مؤسس “تليغرام” يشرح سبب المشكلات الذي ظهرت في عمل تطبيقه

2022/02/25 | 21:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شرح مؤسس تطبيق “تليغرام” بافل دوروف، سبب ظهور مشكلات في عمل تطبيقه يوم أمس الخميس.وقال دوروف في تدوينة له على الإنترنت “يوم الخميس 24 فبراير الجاري تعرض تطبيق تليغرام لبعض المشكلات في العمل، لقد لاحظنا وجود ضغط غير مسبوق على خوادم التطبيق في النصف الأول من اليوم، المطورون بذلوا قصارى جهدهم للحفاظ […]

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