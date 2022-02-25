ما سبب مشكلة ظهور الاعجاب بصفحات لايعرفها المستخدم؟ الاعلام الرقمي يُجيب

2022/02/25 | 21:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الجمعة، وجود مشكلة يواجهها ملايين المستخدمين على منصة فيسبوك خلال الايام الماضية تتعلق بظهور اعجابهم بصفحات لايعرفونها وشاهدوها لاول مرة.وأوضح عضو فريق المركز، مؤمل احمد شكير، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز ، ان “سبب المشكلة هو قيام بعض الاشخاص باحتيال معين، حيث استغلوا ميزة دمج الصفحات، […]

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