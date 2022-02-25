مركز الاعلام الرقمي يوضح سبب مشكلة ظهور الاعجاب بصفحات لايعرفها المستخدم على فيسبوك

2022/02/25 | 21:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الجمعة، وجود مشكلة يواجهها ملايين المستخدمين على منصة فيسبوك خلال الايام الماضية تتعلق بظهور اعجابهم بصفحات لايعرفونها وشاهدوها لاول مرة.وأوضح عضو فريق المركز، مؤمل احمد شكير، في بيان، ان “سبب المشكلة هو قيام بعض الاشخاص باحتيال معين، حيث استغلوا ميزة دمج الصفحات، التي تتيح توحيد صفحة مع […]

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