بتجارة المخدرات.. القبض على 7 متهمين في ميسان

2022/02/25 | 21:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، القبض على (7) متهمين بتجارة المخدرات بينهم (2) بحوزتهما (2 كغم) من مادة الكريستال.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تمكنت مفارز قسم السيطرات والطرق الخارجية في مديرية شرطة محافظة ميسان من ضبط إثنين من تجار المخدرات، بحوزتهما (2 كغم) من مادة الكريستال المخدرة […]

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القبض على 7 متهمين في ميسان أولاً على ايرث نيوز.

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