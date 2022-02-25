الرئيس الأوكراني في شريط مصور: نحن جميعاً هنا للدفاع عن استقلال بلدنا

2022/02/25 | 21:38 - المصدر: قناة التغيير

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في شريط مصور ظهر فيه مع مساعديه أمام مقر الرئاسة، أنه موجود في كييف للدفاع عن أوكرانيا رغم تقدم القوات الروسية.

وقال زيلنسكي والى جانبه رئيس الوزراء دنيس شميغال ومدير مكتبه ومستشار مقرب منه، إن الجميع متواجدون في أوكرانيا، من جنود ومواطنين ومسؤولين ومجتمع جنبا إلى جنب للدفاع عن استقلال أوكرانيا.

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