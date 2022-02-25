الخارجية: السماح بمنح سمات الدخول للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم

2022/02/25 | 21:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة الخارجية، السماح بمنح سمات الدخول للأوكرانيات زوجات العراقيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إن وزارة الخارجية خولت القائم بالأعمال العراقي منح سمات دخول للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم، مبينا أن الوزارة وردتها طلبات من عراقيين يرومون مغادرة أوكرانيا وعددهم حتى الان بلغ 76 طالبا.وتابع الصحاف، أن الخارجية أوعزت إلى سفارات جمهوريّة العراق في روسيا وبولندا وهنغاريا ورومانيا، بفتح خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات ممن يمكنهم مغادرة أوكرانيا لتقديم الخدمة لهم.

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