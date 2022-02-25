عبد اللهيان: لن نتراجع عن خطوطنا الحمراء في المفاوضات

2022/02/25 | 21:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان محادثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أكد فيها أن بلاده لن تتراجع عن خطوطها الحمراء في المفاوضات النووية.وأشار عبد اللهيان إلى التطورات في أوكرانيا وتواجد مواطنين إيرانيين في هذا البلد، معربا عن أمله بحل الأزمة من خلال الطرق السياسة، مشيرا إلى أن طهران […]

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