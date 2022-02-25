الإعلام الرقمي يوضح سبب مشكلة ظهور الإعجاب بصفحات لا يعرفها المستخدم

2022/02/25 | 21:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الجمعة، وجود مشكلة يواجهها ملايين المستخدمين على منصة فيسبوك خلال الايام الماضية تتعلق بظهور اعجابهم بصفحات لا يعرفونها وشاهدوها لاول مرة.وأوضح عضو فريق المركز "مؤمل احمد شكير"، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "سبب المشكلة هو قيام بعض الاشخاص باحتيال معين، حيث استغلوا ميزة دمج الصفحات، التي تتيح توحيد صفحة مع اخرى عبر منصة فيسبوك، للقيام باستنساخ تلك الصفحات عن طريق خداع المنصة من خلال القيام بعملية دمج اكثر من صفحة في الوقت نفسه، فيقوم فيسبوك بالاضافة للدمج باستنساخ متابعي تلك الصفحات.وأضاف شكير: "وطبقا لذلك يجد المستخدم نفسه معجبا باكثر من صفحة بدون اي معرفة سابقة بها".من جهته، طالب مركز الإعلام الرقمي DMC شركة الفيسبوك بمراجعة هذه الميزة ووضع شروط معينة تمنع اي امكانية للاحتيال على الشركة نفسها وعلى الناس ايضا.ونوه المركز بأن "بعض السماسرة ممن استغلوا هذه الميزة قاموا ببيع تلك الصفحات باسعار كبيرة مستغلين هذه الميزة وطريقة الاحتيال المتعلقة بها".

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