الفتح يحدد موقف العراق من الحرب بين روسيا وأوكرانيا ويعلق على دعم سوريا

2022/02/25 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق عضو تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الجمعة، حول موقف العراق من الحرب الروسية الاوكرانية.

وقال الحياني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق من اكثر البلاد التي عانت من ويلات الحروب ويعرف المآسي التي تنتج عنها وبالتالي فإن العراق يقف مع تحقيق السلام العالمي وليس مع الحروب ولن يقف مع طرف على حساب الطرف الآخر في حرب روسيا واوكرانيا".

وبشأن وقوف سوريا مع الجانب الروسي في الحرب ضد اوكرانيا أكد الحياني، أنه "من الطبيعي ان تقف سوريا الى جانب روسيا بسبب العلاقة بين الدولتين ودعم روسيا لسوريا في حربها على الارهاب".

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