الاعلام الرقمي يوضح سبب مشكلة ظهور الاعجاب بصفحات لايعرفها المستخدم

2022/02/25 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدر مركز الاعلام الرقمي، اليوم الجمعة، توضيحا بسبب مشكلة ظهور الاعجاب بصفحات لايعرفها المستخدم.

وقال عضو فريق المركز مؤمل احمد شكير في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "سبب المشكلة هو قيام بعض الاشخاص باحتيال معين، حيث استغلوا ميزة دمج الصفحات، التي تتيح توحيد صفحة مع اخرى عبر منصة فيسبوك، للقيام باستنساخ تلك الصفحات عن طريق خداع المنصة من خلال القيام بعملية دمج اكثر من صفحة في الوقت نفسه، فيقوم فيسبوك بالاضافة للدمج باستنساخ متابعي تلك الصفحات".

واضاف شكير "وطبقا لذلك يجد المستخدم نفسه معجب باكثر من صفحة بدون اي معرفة سابقة بها".

وطالب "شركة الفيسبوك بمراجعة هذه الميزة ووضع شروط معينة تمنع اي امكانية للاحتيال على الشركة نفسها وعلى الناس ايضا".

ونوه المركز ان "بعض السماسرة ممن استغلوا هذه الميزة قاموا ببيع تلك الصفحات باسعار كبيرة مستغلين هذه الميزة وطريقة الاحتيال المتعلقة بها".

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