محترف الشرطة المواس يسجل رقما تاريخيا لأفضل هداف

2022/02/25 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

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سجل محترف نادي الشرطة السوري محمود المواس كأول محترف بتاريخ الدوري العراقي يصل للعدد 15 من الاهداف.ويتصدر المواس لائحة هدافي الدوري برصيد 15 آخرها كان اليوم في مرمى نفط البصرة عندما فاز الشرطة بهدفين مقابل لاشيء.ويلي المواس محترف الزوراء الجزائري لهواري الطويل و برصيده 10 أهداف.

فيما تشارك لاعبي نفط الوسط مهند عبد الرحيم و مهيمن سليم ملاخ المركز الثالث و لكلا الاعبيين ثمانية أهداف.

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