بمشاركة 2000 فتاة محجبة.. انطلاق مهرجان ’التاج الذهبي’ في دهوك (صور)

2022/02/25 | 21:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

انطلق مهرجان "التاج الذهبي" في مدينة دهوك، الجمعة، بمشاركة 2000 فتاة محجبة.

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وتضمن المهرجان، (25 شباط 2022)، فعاليات عدة، حيث يهدف إلى الافتخار بارتداء الحجاب الإسلامي، وحضرته أكثر من ألفي فتاة كردية.

يذكر أن المهرجان كان برعاية مؤسسات تابعة للاتحاد الاسلامي الكردستاني.

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