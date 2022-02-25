وزير خارجية السعودية يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة.. فماذا دار بينهما؟

2022/02/25 | 21:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، الجمعة، وناقشا "أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية"

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