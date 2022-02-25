بيلاروس تعلن استعدادها لاستضافة أي مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

2022/02/25 | 21:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية استعداد مينسك لفعل كل ما في وسعها لإنجاح أي مفاوضات بين موسكو وكييف، في حال اتفاق الطرفين على ذلك.وفي تصريحات صحفية قال المتحدث باسم الوزارة أناتولي غلاز: “إذا توصل الطرفان إلى اتفاق على ذلك، سنكون مستعدين لتقديم كل مساعدة وبذل ما في وسعنا من الجهود”.وأشار إلى أن […]

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