الفتح يحدد موقف العراق من الحرب بين روسيا وأوكرانيا

2022/02/25 | 21:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علق عضو تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الجمعة، حول موقف العراق من الحرب الروسية الاوكرانية.وقال الحياني في تصريح صحفي، إن “العراق من اكثر البلاد التي عانت من ويلات الحروب ويعرف المآسي التي تنتج عنها وبالتالي فإن العراق يقف مع تحقيق السلام العالمي وليس مع الحروب ولن يقف مع طرف على حساب …

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